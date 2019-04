Grande Fratello Nip, Barbara D'Urso svela un altro concorrente: «Ecco di chi si tratta»

Giovedì 4 Aprile 2019, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 21:45

, è partito il conto alla rovescia per l'edizione del reality dedicata ai personaggi non famosi. E oggi, durante la diretta di Pomeriggio 5,non proprio sconosciuto al grande pubblico. Ecco di chi si tratta. Sule ultime novità.Alla fine della puntata, la conduttrice ha proiettato la prima pagina di Pomeriggio 5 Magazine e ha esclamato: «Vi giuro non avevo letto.nella casa del Grande Fratello? Ma c'è il punto interrogativo o è vero? Ma come può essere, che fino a due minuti fa era in diretta qui con me?». Lo sguardo sornione di Barbara D'Urso non lascerebbe spazio a dubbi: il dottor Lemme, famoso per le sue diete, entrerebbe nella casa del, nei giorni scorsi erano già uscite indiscrezioni in merito a presunti concorrenti per niente sconosciuti. Si è parlato di(ex di Tina Cipollari),i (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara),(ex vincitore di Io Canto),(nipote di Faber) e(ex di Alex Belli vista a Uomini e Donne e Temptation Island). Insomma, una sorta di? Staremo a vedere.