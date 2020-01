Il baby fenomeno del web Matty il Biondo ospite della D'Urso: «Un sogno che si avvera»

Quello di Matty il Biondo (o il Biondo Matty) non è certo un volto nuovo per chi bazzica sui social. Oggi, tuttavia, è arrivato il suo vero battesimo del fuoco: l'undicenne di Angri (Salerno) è stato ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Il giovanissimo youtuber è stato introdotto dalla conduttrice come la «nuova star del web» e, in effetti, i numeri sembrano confermarlo: Matty il Biondo vanta oltre 280mila iscritti al suo canale YouTube e quasi 50mila follower su Instagram, a pochi giorni dall'apertura del suo profilo.

Con la sua proverbiale tranquillità, Matty ha raccontato a Barbara D'Urso di aver realizzato il più grande sogno della sua vita partecipando alla trasmissione di Canale 5. Fra una battuta e l'altra, l'undicenne ha avuto modo di sfoggiare davanti al grande pubblico televisivo alcuni dei suoi più celebri tormentoni, quali «godo come un riccio» e «uno sfogo alla miseria», frasi ormai divenute iconiche per gli utenti dei social.

La sfogliatella riccia ovviamente per il biondo Matty 🦔🦔🦔 #Pomeriggio5 pic.twitter.com/VLiAfke5zk — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 15, 2020

