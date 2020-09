Barbara D'Urso, lite in diretta a Pomeriggio 5. La frase choc di Loredana Favoloso spiazza tutti. Seconda puntata del salotto di Canale 5 e secondo talk, dedicato oggi al body shaming. Tra gli ospiti, la mamma di Mario Favoloso, Loredana e in collegamento da casa Simona Izzo e Eliana Michelazzo.

Barbara D'Urso parla degli insulti social ricevuti da Eliana Michelazzo per aver "photoshoppato" una foto del suo lato B su Instagram. Sui social poi sarebbe stata diffusa uno scatto fake in cui le forme dell'ex agente di Pamela Prati sarebbero state "appensantite". «Non accetto completamente il mio corpo - ammette Eliana Michelazzo - ma la foto che gira sui social è falsa». A quel punto l'intervento choc di Loredana Favoloso: «Ho dieci anni più di te e non sono ridotta così, con tutta quella cellulite. Se vogliamo fare una gara di lato B io ci sto...».

L'intervento viene criticato dai presenti. Barbara D'Urso prende le distanze e Simona Izzo asfalta la signora Favoloso: «È brutto sentire quelle parole verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia. Non tutte hanno la fortuna di avere le tue gambe. Ma prima o poi anche le tue gambe caleranno e allora dovrai rassodare il cervello...». Tripudio social.

