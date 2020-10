Barbara D'Urso ringrazia i follower su Instagram: «Ieri sera quattro milioni di spettatori nonostante la partita della Nazionale»

Un dolcissimo buongiorno per Barbara D'Urso. La conduttrice su Instagram ringrazia follower e telespettatori, elencando i dati di share della puntata di ieri sera, domenica 11 ottobre, di Live non è la D'Urso. La trasmissione ha registrato il 16% di ascolti, con picchi addirittura del 28. In totale sono stati 4 milioni gli italiani che hanno scelto lo show di Canale 5 per trascorrere la prima serata.

Dieci milioni, invece, i contatti. Numeri importanti, se si pensa alla contemporaneità di altri programmi, in particolare della partita della Nazionale di calcio, in onda su Rai 1. «Grazie, Grazie, Grazie - ha scritto Barbara D'Urso sul suo profilo Instagram - per l'affetto con cui continuate a seguire i nostri talk. E grazie anche per Domenica Live».

Tra gli ospiti, anche l'attore Gabriel Garko immortalato in diverse foto del post insieme alla conduttrice.

