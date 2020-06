Live-Non è la d'Urso, programma di infotainment più visto della domenica

Dopo 36 puntate, si è conclusa la lunga stagione di Live - Non è la d’Urso. Ieri la trasmissione condotta da Barbara d’Urso ha registrato 2.018.000 spettatori totali con una share del 13.05%.

Da settembre a giugno “Live - Non è la d’Urso” non ha mai spento i suoi riflettori, soprattutto nel periodo del Coronavirus, risultando il programma d’infotainment più visto della domenica sera. Un bilancio vincente per la trasmissione targata Videonews, che ha raggiunto puntate record viste da 3.057.000 telespettatori, con picchi del 25% di share pari a 4.500.000 spettatori totali. Successo anche sul fronte social: l’hashtag ufficiale del programma #noneladurso è sempre stato primo nelle tendenze italiane.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Barbara d’Urso, in un momento complesso e inedito, ha confermato la sua professionalità, informando, intrattenendo e sostenendo il pubblico a casa senza mai fermarsi. Un impegno al quale hanno contribuito i giornalisti di Videonews, il team autorale e lo staff produttivo dei suoi programmi. Ringrazio Barbara e tutta la squadra per il grande lavoro svolto".

Poi Barbara d'Urso ha ringraziato i suoi spettatori attraverso Instagram: «Buongiorno!! Ieri ci avete fatto chiudere la stagione di Live con picchi del 24% di share!! Picchi di 3 milioni di spettatori con 10 milioni di contatti!! A fine giugno e sempre con i nostri amati 9 spazi pubblicitari! Grazie!!! È stata una stagione molto complessa per i motivi che sappiamo ma siamo più che mai orgogliosi di avervi tenuti compagnia in questi mesi, informandovi con le personalità più autorevoli ma anche facendovi sorridere. Ci vediamo a settembreeeeee!!!».

