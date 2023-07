Barbara D'Urso furiosa contro Mediaset: «Lasciata a casa senza preavviso. Non ho concordato niente». Cosa è successo

«Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Io non ho concordato niente. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione». Barbara D'Urso, ormai ex regina di Mediaset, ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa e in un'intervista a Repubblica racconta la sua verità: «Voglio far sapere come sono andate le cose».

Barbara D'Urso fuori da Mediaset, cosa è successo? Gli attacchi per la tv trash: cosa c'è dietro l'addio a Pomeriggio 5

Il pranzo all'Hotel de Russie



«Ne ho sopportate tante ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione.

Ma questa volta no». La conduttrice racconta di un pranzo nel dicembre 2007 all’Hotel de Russie di Roma con l'allora direttore di Videonews Brachino, con Crippa, Delogu, Restelli il suo vice Giudici. «Champagne, non capivo per brindare a cosa. Sarei dovuta partire, trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live – Non è la d’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo. Chiusa anche Domenica live, creata 14 anni prima, portava grandi risultati — prima di me c’era una soap che faceva l’8% di share, io arrivavo al 20%». Ora la domenica c’è Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Il post con Mara Venier

«Il 26 marzo ero a teatro a Bari, su Canale 5 andava in onda Verissimo e su Rai 1 Domenica in, col mio videomessaggio di 90 secondi per la mia amica Gabriella Labate, la moglie di Raf. Messaggio autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli. Bene. Sull’account QuiMediaset esce il seguente tweet: “Che cosa antipatica. Troie mi pare azzeccato Silvy”, sotto la foto mia e di Mara. Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno. Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata “troia”, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami troia? Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione».



Il contratto e Pomeriggio 5

La D'Urso comincia a sentire che qualcosa a Mediaset sta cambiando. Il suo agente Lucio Presta chiede all'editore un programma serale, oppure la fine del contratto il 2 giugno: lei rinuncia ai soldi tranquillamente ed è libera di andarsi a cercare un lavoro a stretto giro. Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con Mediaset. Lei continua Pomeriggio 5. «Il 2 giugno, ultima puntata, saluto: “Ci vediamo a settembre”. Continuo ad andare a Cologno Monzese per due settimane, con la costumista e la sarta preparo gli outfit per la ripartenza». Poi Il 26 giugno chiamano Presta. «Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più».

Il trash

«Ho letto: “Via il trash”, “La D’Urso trash”. Che cos’è trash? Una volta per tutte. Perché fino a tre anni fa a Live — Non è la d’Urso a mezzanotte e mezza i personaggi non erano di serie A? Io da anni conduco Pomeriggio cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca, e perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo. Anche i giornalisti che lavorano con me sono trash? Vedo su Canale 5 cose molto molto trash: non solo non vengono fermate, ma vengono esaltate».