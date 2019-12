Barbara D'Urso, Alfonso Signorini rivela: «Non è vero che è single»

«Non è vero che Barbara d’Urso è single». A dirlo è Alfonso Signorini, che smentisce così quanto dichiarato dalla conduttrice in tutti questi anni. Durante l’ultima puntata di "#Cr4 la repubblica delle donne", lo show di Piero Chiambretti, il direttore di "Chi" si è lasciato andare a qualche gossip sulle donne di mezza età che esercitano un certo fascino sui ragazzi più giovani e ha raccontato che il cuore dell'amica - con cui in passato ha avuto qualche dissapore - non è solo dei figli e del suo pubblico televisivo.

Barbara D'Urso, Patrizia De Blanck in diretta: «Non sento un cavolo». Gelo a Pomeriggio 5

«Poi c’è Barbara d’Urso che sicuramente ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età. Anzi poi lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani… », ha svelato l'opinionista. «Ma lei dice che è sola da anni…», ha fatto notare il padrone di casa .«Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra…», la controreplica di Signorini. «Ma non è vero quindi?». «Ma noooo, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti», ha concluso il futuro conduttore del Grande Fratello Vip.



Riguardo ai contrasti tra i due, aveva spiegato su "Chi": «A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara... La porta si è chiusa e nessuno dei due si ricorda il motivo». Dopo i due si sono chiariti.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA