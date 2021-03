Barbara D'Urso, arriva la notizia in diretta a Pomeriggio 5. Lei resta senza parole: «Non ci credo...». Oggi, nel programma contenitore di Canale 5, si è tornati a parlare del caso del neonato di quattro giorni ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli per gravi ustioni. In arresto, con l'accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime, i genitori di 46 e 36 anni.

Barbara D'Urso - in collegamento con l'assessore e i medici che stanno curando il bimbo - viene informata dagli intervistati di una notizia inedita: «Il padre del bambino ha altri cinque figli con un'altra donna, dalla quale sarebbe stato allontanato per maltrattamenti». La conduttrice, incredula, si mette le mani tra i capelli e poi commenta: «Altri cinque figli? Lei ne aveva sette e lui ne ha cinque con un'altra donna. Ci sono dodici bambini infelici? Non ci posso credere...».

Poi, gli aggiornamenti dei medici sul bimbo ricoverato: «Lo stiamo curando in incubatrice per spostarlo il meno possibile. In terapia intensiva. Ha delle lesioni su alcune parti del corpo, tra cui il viso». Barbara D'Urso, provata, conclude: «Anche sul viso... Ma siamo sicuri che ce la farà».

