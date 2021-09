Barbara D'Urso, l'ospite spiazza tutti e scoppia in lacrime in diretta: «Scusami...». Lei reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato della storia di Francesco, un ragazzo milanese disabile che da sette anni non può uscire di casa a causa delle barriere architettoniche del suo stabile. L'ascensore è troppo stretto per la sedia a rotelle e la famiglia del ragazzo chiede ai proprietari dello stabile l'istallazione di una pedana per scendere le scale, del valore di 11mila euro.

In collegamento, papà Tommaso, la sorella Barbara e Francesco. Prende la parola, papà Tommaso: «Io non voglio soldi, voglio solo che mio figlio possa uscire a prendere una boccata d'aria. Vive in prigione». Gli fa eco la figlia Barbara: «Mio padre dice che non è una questione di soldi, ma lo è. Non è giusto che noi dobbiamo spendere 11mila euro per una pedana di cui abbiamo diritto». Poi, la ragazza si scioglie in lacrime: «Vorrei che mio fratello potesse venire alla cresima di mia figlia e invece non può. Aiutateci».

Interviene Barbara D'Urso: «Capisco la dignità di tuo padre che dice che non è una questione di soldi, ma è diritto vostro e di tante persone che vivono la vostra stessa situazione avere uno scivolo per la sedia a rotelle. Faremo di tutto».