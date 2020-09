Barbara D'Urso, l'ospite scoppia a piangere a Pomeriggio 5. Lei s'infuria: «Non voglio mai più sentire queste cose...». Oggi, la conduttrice Mediaset ha intervistato in collegamento una mamma disperata per la figlia. La donna avrebbe accusato un presunto predicatore di aver plagiato la ragazza.

«Mia figlia - ha raccontato la signora - è spenta. Non è più lei. Lui le avrebbe detto che se non avesse seguito Dio sarebbe morta. Poi lei ha scoperto di avere un tumore e ha pensato che lui avesse ragione. Mia figlia ha dovuto smettere gli psicofarmaci per fare la chemio». La signora scoppia a piangere e aggiunge: «Quell'uomo ha distrutto la mia famiglia, mia figlia non tornerà più quella di prima».

Barbara D'Urso consola l'ospite: «Tua figlia si riprenderà col tuo amore». Poi, conclude ferma: «Io non voglio più sentire nelle mie trasmissioni parlare di diavolo. Esiste la fede per chi crede e basta».

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA