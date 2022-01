Pomeriggio 5, la pausa di Barbara D'Urso: «Ad alta quota»

In relax sulla neve. Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna. In slitta con un amico, nello chalet con un gruppo di persone davanti ad un camino, la conduttrice di Canale 5 si mostra sorridente: «ll mio inizio d’anno? AD ALTA QUOTA ❄️ ☃️» scrive su Instagram.

Circondata da natura e bellezza, la D'Urso sorride circondata dal cielo azzurro e dalla neve bianca: un ottimo luogo per cominciare al meglio l'anno 2022.