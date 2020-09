Barbara D'Urso infuriata con l'ospite a Pomeriggio 5: «Non ti permettere mai più...»

Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. L'ospite compie un gesto choc, lei va fuori di sé: «Non ti permettere mai più...». Dopo le segnalazioni di diversi telespettatori, oggi la conduttrice Mediaset ha intervistato in collegamento un uomo che si definirebbe «l'Unto di Dio». Ma durante il confronto, qualcosa sarebbe andato storto.

La conduttrice chiede all'uomo come riceve i messaggi da Dio e lui s'infuria: «Non sono un maghetto. Rigiri le frittate Barbarella. Ieri hai dato spazio a una mamma che ha perso la figlia, oggi mi piacerebbe che mi dessi lo stesso spazio senza interrompermi». Ma a quel punto, Barbara D'Urso va su tutte le furie: «Non ti permettere mai più di paragonarti a una povera mamma che ha perso la figlia di cinque anni».

L'intervista prosegue. La conduttrice chiede alla moglie di Eliseo, seduta accanto a lui, di parlare: «Vedo che sei molto giovane...». Lui s'infuria. «Fatti gli affari tuoi...», urla. Barbara D'Urso conclude così: «Stavo per dire che sono a favore della differenza d'età. Sei nella mia trasmissione, se tua moglie appare in video accanto a te, io la presento ai miei telespettatori».



Ultimo aggiornamento: 19:19

