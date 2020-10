Barbara D'Urso, appello al presidente della Puglia Emiliano che chiude le scuole: «Ascolta queste mamme»

Barbara D'Urso lancia un appello al presidente della Regione Puglia Emiliano dando spazio alle mamme che hanno protestato questa mattina contro la chiusura delle scuole con degli zaini vuoti posizionati davanti ai cancelli degli istituti. Ai microfoni di Canale 5 alcune spiegano tra le lacrime che al Sud si sacrificano così le uniche possibilità di lavorare e di evitare la devianza. In collegamento il virologo Fabrizio Pregliasco spiega a cosa si va incontro se si concretizza lo scenario quattro.

«Ascolta queste mamme», dice la conduttrice rivolgendosi direttamente a Emiliano. «Comprendo la sofferenza delle mamme. La situazione oggettivamente è piuttosto pesante, davvero si stanno valutando vari scenari ancora più pesanti. Spero che le cose possano cambiare, Emiliano e il collega Lopalco hanno stabiilto che è meglio chiudere», spiega in diretta Pregliasco ricordando che il problema non è tanto la scuola, dove si osservano tutti i protocolli di sicurezza, ma i mezzi di trasporto.

E sullo scenario quattro aggiunge: «Stiamo arrivando a una situazione che ogni contatto lo dobbiamo considerare a rischio. Credo che sia importante in questo momento seguire le indicazioni che ci sono date e ridurre i contatti. Lo scenario quattro è quello in cui il famoso Rt supera e, purtroppo lo sta facendo, il valore di 1,5... Questo potrebbe portare nella peggiore delle ipotesi a un lockdown totale o alle vecchie zone rosse. Saranno una scelta politica impopolare e difficile, speriamo che non accada».

Ultimo aggiornamento: 17:50

