Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Sesso? Non ricordo come si fa, sono anni che non lo faccio...». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, la conduttrice ha parlato di "coppie", in collegamento con il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e l'imitatrice Manuela Aureli.

Si tocca il tema figli. Barbara D'Urso incoraggia l'imitatrice a fare il secondo figlio, ma lei risponde: «Uno basta e avanza». Rincara la dose Alessi: «Poi è anche piacevole provarci...». A quel punto, Barbara D'Urso spiazza tutti e replica ironica: «Non lo so, non ricordo come si fa. Sono anni che non lo faccio...».

Alessi risponde malizioso: «Bugiardella...». La conduttrice non raccoglie e lascia tutti nel dubbio. Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 23:01

