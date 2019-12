Barbara D'Urso radiata dall'Ordine dei giornalisti? La conduttrice asfalta Vessicchio: «Salutami a soreta»

Barbara D'Urso radiata dall'albo dei giornalisti? La conduttrice asfalta Vessicchio: «Salutami a soreta». Puntata difficilissima di Live non è la D'Urso. Tanti i temi e affrontati e gli ospiti della D'Urso sembrano più scalmanati del solito. Tra gli ospiti in collegamento il giornalista Sergio Vessicchio radiato dall'Ordine per frasi sessiste.

Leggi anche > Live non è la D'Urso, scontro tra Mughini e Alba Parietti: «Sei il nulla». Ma accade l'inaspettato​

Ospite a Live non è la d'Urso in collegamento il telecronista Sergio Vessicchio che nel marzo scorso usò delle parole sessiste in diretta tv a proposito di una guardalinee donna. Parole che gli sono costate la radiazione dall'Albo dei giornalisti. La D'Urso chide spiegazioni a Vessicchio che parte all'attacco: «Barbara ma perchè non diciamo che sei stata radiata dall'albo ed è anhe grazie a te che io potrò continuare a parlare». La padrona di casa inizialmente sorride alle esternazioni colorite di Vessichio, ma davanti a queste accuse lo interrompe per fare chiarezza: «Io non volevo intervenire ma questa cosa non va bene e va chiarita. Io avevo il tesserino da giornalista che è stato riconsegnato perché facevo pubblicità e quindi con grande onestà l'ho restituito. Non sono mai stata radiata. Il signor Iacopino che allora era presidente dell’Ordine mi fece un’azione legale e penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno in quanto non giornalista. La Procura ha dato ragione a me. Tu sei stato radiato per delle frasi sessiste e razziste. Fine» «E infatti cara Barbara - prosegue Vessichio - io mi appiglio a questo e denuncio l’Ordine dei Giornalisti. Perché visto che hanno dato ragione a te e devono darla anche a me». Provano a intervenire anche gli altri ospiti in studio tra cui Mughini e la Parietti, ma Vessicchio non fa parlare nessuno e prosegue con gli insulti «Mi sono sorbito un’ora di revisionismo storico da parte di due macchiette, Parietti e Mughini, che mi fanno schifo. La Parietti non si è mai capito che fa nella vita. Mughini è un pagliaccio unico.​Questi due mi fanno schifo. Barbara tu con me non la spunti, la tua trasmissione è di basso livello e non si porta più, io ti metto ko. Io ti faccio nera». Barbara D'Urso lo lascia sfogare ancora un po' da grande signora per poi asfaltarlo definitivamente: «La mia televisione non si porta più così come non si portano più quei capelli, io decido che in questa trasmissione non ci stai più salutami a soreta».

Ultimo aggiornamento: 17 Dicembre, 00:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA