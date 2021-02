Barbara D'Urso e la relazione con Memo Remigi: «Devo precisare alcune cose...»

Barbara D’Urso risponde a Meno Remigi. In un lungo memoriale infatti Memo Remigi è tornato a parlare della sua relazione Barbara D’Urso, allora era appena ventenne, e la conduttrice ha voluto fare qualche precisazione a riguardo durante la sua trasmissione "Pomeriggio Cinque".

BARBARA D'URSO RISPONDE A MEMO REMIGI

Senza fare direttamente il nome di Memo Remigi, Barbara D'Urso, di solito molto riservata sulla sua vita privata, durante il suo salottino televisivo su Canale Cinque ha parlato di un “Un signore anziano, che peraltro ha appena subito un lutto quindi gli sono vicino e lo abbraccio virtualmente, che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto un’intervista e ha parlato moltissimo di me. Di una storia d’amore vera, reale, che è avvenuta quando io avevo 19 anni, quindi più di quarant’anni fa”.

BARBARA D'URSO E MEMO REMIGI: PRECISAZIONI...

Se Memo Remigi ha fatto sapere di aver tradito la moglie con lei, Barbara D’Urso ha voluto precisare che non ha mai avuto una relazione “con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”. Loro infatti erano già divisi da tempo: “E’ una cosa che mi ferisce – ha continuato la conduttrice - ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque e quindi volevo fare precisazione”.

Memo Remigi aveva poi parlato di un bilocale che lui aveva affittato per vivere insieme, ma Barbara D’Urso ha altri ricordi: “Vivevo in un bilocale che pagavo personalmente, è stato lui a venire a vivere con me”.

