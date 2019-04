Barbara D'Urso sbotta con un ospite a Pomeriggio 5: «Così mi incaz***...». Gelo in diretta

Mercoledì 17 Aprile 2019, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

furiosa a. La conduttrice del salotto di Canale 5 è sbottata in diretta durante l'intervista di un ospite in studio. Presa dell'impeto della situazione, Barbara ha esclamato: «». Ma andiamo con ordine.Ospite in studio, l'imprenditore Pino Bozza, salito alla ribalta delle cronache per un. In studio, Bozza si è scusato per aver insultato coloro che hanno diffuso il filmato. Ma poi dice una frase che fa andare Barbara D'Urso su tutte le furie. «Nel video non avevo la cintura? Ma tutti a me devono guardare,».La conduttrice, però, non gliel fa passare liscia e sbotta: «Hai perso un'occasione, dovevi scusarti per non avere la cintura e invitare i ragazzi a metterla». Ma l'imprenditore non ci sta: «Ognuno vive la vita come vuole». Gelo in diretta.