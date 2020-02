Barbara D'Urso contro Serena Enardu: «Questa signorina decide la scaletta delle mie trasmissioni, è meravigliosa»

Barbara D'Urso e la frecciatina a Serena Enardu. La conduttrice non sembra aver preso bene le dichiarazioni della concorrente del Grande Fratello Vip all'interno della casa. La Enardu avrebbe parlato con la Elia dello scoop del suo ex fidanzato dicendo: «Va dalla d’Urso domani, sicuro, è la prassi. C’è la sfilata degli ex».

La frase però non è piaciuta a Barbara, con la quale potrebbero esserci degli attriti che risalgono a prima della partecipazione al reality, visto che la sorella Elga si sarebbe rifiutata all'ultimo minuto di partecipare a Domenica Live. La D'Urso non ha gradito la battuta e a Pomeriggio 5 ha mandato in onda la clip aggiungendo: «Ma vedi, è meravigliosa questa signorina che è dentro la Casa e fa la scaletta delle mie trasmissioni. Magari invece viene il fidanzato, magari vengono tutti e due, magari vengono i genitori…». Con molta ironia Barbara ha sottolineato il suo ruolo di conduttrice facendo presente che è lei che decide gli ospiti che partecipano nelle sue trasmissioni.

Mentre in studio prosegue la polemica sul fidanzato della Elia però la D'Urso non perde l'occasione per lanciare una seconda frecciatina: «o chiederemo a lui. Magari lo chiederò anche a lei secondo la scaletta che mi stanno facendo all’interno del Grande Fratello».

Ultimo aggiornamento: 19:43

