Lite a Live non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi: «Barbara è una maleducata, sarà denunciata»

15:02

non ci sta e annuncia che denunceràdopo la lite in diretta ieri sera. «È una gran maleducata. Sarà denunciata», scrive suil critico d'arte che ieri, ospite de(che ha uno spazio riservato nel corso di Live - Non è la D'Urso) si è scontrato duramente con la conduttrice. A scatenare la lite è stata l'affermazIone di Sgarbi su Stella Manente che gli sarebbe stata raccomandata daUna frase dalla quale la conduttrice si è subito dissociata, contestandogli la scelta di raccontare i fatti propri nel programma. Ma Sgarbi ha rincarato la dose facendo sapere che Berlusconi gli avrebbe detto anche di lei che è una bella ragazza e cioè della D'Urso.A quel punto entrambi hanno alzato i toni: «Ti ha raccomandato anche me? Ma sai quanti calci nel c...lo ti do? Finché si gioca si gioca… dai basta?», ha replicato lei. «Può uno raccomandare una donna o no? Porca putt...! Sono c...zzi nostri. I calci nel c...lo li dai a tua nonna». E la D'Urso ha intimato a Sgarbi di andarsene dallo studio, ma lui si è rifiutato. Di qui il tweet del critico d'arte postato oggi sul proprio profilo e un intervento su Youtube linkato su Twitter.Al rientro dalla pubblicità gli animi non si sono placati, Sgarbi fermo sulle suo posizioni e sulla poltrona ha chiesto alla D'Urso di andarsene via, la padrona di casa ha risposto così: «Sei così cafone, faccio così allora resta lì e io ti ignoro».