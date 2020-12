Barbara D’Urso single: «Fidanzato dopo figli e famiglia. Sembro una panterona, sono di una timidezza impressionante»

Una Barbara D’Urso inedita parla della sua vita privata. Barbara D’Urso, spesso impegnata sul piccolo schermo con i suoi numerosi programmi macina ascolti, nel privato sembra essere meno “spigliata” di come siamo abituati a vederla in tv: “Figli e famiglia – ha confessato - prima del fidanzato. Sembro una panterona ma sono di una timidezza impressionante. Se intuisco che un uomo sta per baciarmi mi intimidisco”.

Barbara D’Urso, messi da parte gli impegni in televisione, da là priorità a figli e famiglia: “La classifica dei valori nella vita – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” - per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato…”.

In questo momenti la timida Barbara è single (“Sembro una panterona, invece sono di una timidezza impressionante. Intuisco che un uomo sta per baciarmi e mi intimidisco”), ma molto corteggiata: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…".

Oltre alla tv, la D’Urso pensa anche a ripetere l’esperienza sul set: “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare"

