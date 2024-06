Barbara D’Urso non sbarca a TeleSud: «Ho altri impegni nel futuro». Su quale canale la rivedremo?

Barbara D'Urso fuori dalla televisione. Dopo l'addio a Mediaset, si è vociferato su un futuro in Warner Bros, accanto ai suoi colleghi e amici di lunga data Fabio Fazio e Amadeus, ma il destino di Barbara è ancora incerto. Per adesso, il manager Lucio Presta ha rivelato al Festival della Tv di Dogliani: «A dire il vero è una storia un po’ complicata però posso dirvi di essere certo che tra poco tempo sarà nuovamente il tempo di Barbara D’Urso. Su quale canale? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, non abbiamo ancora firmato. Ora Barbara si sta godendo sua nipote».

Impegnata insieme a Francesco Facchinetti allo stadio Provinciale con il “Party Granata” l’evento che festeggia la promozione del Trapani calcio in serie C, Barbara secondo alcune voci sarebbe stata vicina a sbarcare a TeleSud.

Ma le voci sono state smentite da lei stessa e dal suo manager.

La dichiarazione di Barbara d'Urso

Barbara D'Urso ha voluto smentire la sua collaborazione con TeleSud con una storia su Instagram: «P.S. Le recenti parole del presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere state interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un'intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, tv di sua proprietà ed in rapida espansione, e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe, comunque, in alcun modo la mia presenza in video».

Barbara non potrà collaborare con la tv privata perché impegnata con altri progetti nel futuro, ma a quale progetto fa riferimento? Per adesso la sua agenda non ha impegni nel futuro prossimo, ma mai dire mai.