Barbara D'Urso regina dei social, sbarca su TikTok: ha già 500mila follower. «Sono avanti, ho creato il Metadurso»

Da regina della tv a regina dei social (suo malgrado). Barbara d’Urso, 67 anni, sbarca su TikTok. «Questo, per scelta mia e non, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì». E subito l’effetto è virale: mezzo milione di seguaci, quasi 4 milioni di cuoricini.

In un’intervista a La Stampa sottolinea che ha sempre cercato di essere “avanti”: «L’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar.

Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo».

«Ho studiato Tiktok»

«Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada», ha spiegato l'ex volto di punta di Canale 5. «Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro». rice ritornerà in tv.