Barbara D'Urso super sexy e in forma smagliante annuncia la fine delle sue vacanze: «Si torna»

Barbara D'Urso in forma smagliante si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di riprendere la stagione televisiva. Molti hanno interrotto i loro programmi a causa del covid, ma la D'Urso non ha mai smesso di andare in onda, con lo studio vuoto e nel massimo rispetto delle regole per la sicurezza sua, dello staff e degli ospiti.

Nel suo ultimo post Barbara, 60 anni compiuti ormai da qualche mese, mostra un fisico che non ha nulla da invidiare a una 20enne. Il decoltè prosperoso non è certo passato inosservato ai suoi followers, ma la generosità di madre natura è anche in una pelle liscia, priva di ogni imperfezione e segno dell'avanzare degli anni, come se Carmelita avesse fatto un patto con il diavolo in stile Dorian Gray.

Instancabile lavoratrice la D'Urso è anche una donna molto attenta all'alimentazione e che pratica con costanza esercizio fisico, frequentando regolarmente corsi di danza, sua grande passione. Con il caffè shakerato della foto annuncia però ai fan che la vacanza è agli sgoccioli e che è pronta a tornare in televisione, più in forma che mai.

Ultimo aggiornamento: 16:43

