Barbara D'Urso, la confessione a Verissimo: «Televisione trash? Non so cosa sia»

Barbara D'Urso, nel salotto di Verissimo, parla della sua lunga carriera con Silvia Toffanin. Nello studio dove per anni è stata la regina, la conduttrice ha raccontato molti tasselli della sua carriera e alla domanda della conduttrice sugli attacchi frequenti di una televisione trash, lei risponde: «Televisione trash? Non so cosa sia».

Protagonista di meme, tweet e critiche social per i suoi programmi o per le celebri espressioni facciali, la D'Urso replica alle critiche: «Vuol dire che lascio il segno. Provoco un sentimento, quando mi insultano non replico».

La coduttrice sta per debuttare con "La pupa e il secchione" il 15 marzo e rivela: «Ci sarà un concorrente importante: il figlio di un personaggio molto molto famoso ma che non l'ha mai riconosciuto. Lo vedrà in tv e capirà... chissà cosa succederà» dice Barbara lasciando un alone di mistero.