Barbara D'Urso, il virologo Broccolo: «Fine dei contagi? Spero per fine anno. Ma se molliamo il lockdown è di nuovo pandemia»

Ultimo aggiornamento: 18:38

Oggi, il virologo Francesco Broccolo è stato ospite in collegamento di Pomeriggio 5 e ha commentato le ultime notizie sull'emergenzaBarbara D'Urso ha chiesto spiegazioni sull'aumento dei contagi di Germania dopo l'inizio della Fase 2, l'esperto ha risposto così: «È successo anche a Singapore. Con la Fase 2, in 48 ore 2500 persone contagiate.».Il prof. Broccolo ha commentato anche lo studio secondo il quale il virus al sole a 24 gradi con l'80 per cento dell'umidità muore in due minuti. «La catena del contagio si riduce all'aperto.».