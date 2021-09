Barbara Palombelli e l'intervento sul femminicidio: «Chiedersi se donne hanno avuto comportamento esasperante». È polemica

«A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte?». Barbara Palombelli, durante la puntata de Lo Sportello di Forum di ieri, ha commentato così i femminicidi, dopo che negli ultimi giorni, sette donne sono state uccise, scatenando la polemica social. A quella che la giornalista e conduttrice definisce «una domanda che dobbiamo farci per forza», la rete ha risposto ritendo le sue parole un'offesa e un oltraggio alle donne uccise.

APPROFONDIMENTI IN TV Pregiudizio antimeridionale in diretta tv, nuovo scontro Milano-Napoli IL MONOLOGO Barbara Palombelli, ragazza ribelle a Sanremo: «Studiate fino... L'EPIDEMIA Covid, boom di vip positivi: il virus viaggia negli studi televisivi...

Barbara Palombelli e l'intervento sul femminicidio

Tanti interventi sui social, quasi tutti critici nei confronti delle sue parole. «No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo - sottolinea ad esempio Laura Boldrini -. La causa dei femminicidi è una sola: l'idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di # palombelli, pronunciate per giunta in tv». «Chiedere se la violenza sulle donne possa derivare dall'esasperazione dell'uomo provocata dalla donna - afferma Teresa Bellanova - rischia di essere l'ennesimo vergognoso alibi a un fenomeno gravissimo che, anche per queste giustificazioni, dilaga nel nostro Paese». «Quando i mezzi di comunicazione - si legge in un post di Amnesty International - sostengono che un femminicidio possa essere l'effetto del comportamento delle vittima, siamo nel pieno del victim blaming, che è proprio una delle cause dei femminicidi e della mancanza di sanzioni e leggi adeguate #palombelli».

La replica

«La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell'amore, l'incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni», scrive la Palombelli sui social dopo le polemiche per il suo intervento a Forum.