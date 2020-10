Mariastella Gelmini positiva, mercoledì era a Stasera Italia. La Palombelli: «Io negativa. Ora stop a ospiti in studio»

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha annunciato stamattina attraverso un post su facebook di essere risultata positiva al Covid-19. La dichiarazione stata seguita a ruota, a distanza di pochi minuti, da un post di Barbara Palombelli che aveva ospitato la ex ministra in studio a Stasera Italia lo scorso mercoledì.

«Stamattina ho fatto il test, negativa. Si lavora!», scrive la Palombelli in un post su facebook in cui spiega che Mariastella Gelmini in studio ha mantenuto la distanza di sicurezza. Ciononostante, ha annunciato che non ci saranno più ospiti nello studio di Stasera Italia fino a marzo.

Ultimo aggiornamento: 11:27

