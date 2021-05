Barbara D'Urso sostituita? Elisa Isoardi potrebbe condurre Pomeriggio 5

Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D'Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Che ci fosse vento di cambiamento in Mediaset era ormai chiaro da tempo, così come che ci fosse l'intenzione di dare meno spazio alla regina della rete ammiraglia. Le anticipazioni hanno parlato di volti nuovi come quello della Isoardi e di Adriana Volpe, ora però sembra anche che si parli dei primi programmi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati