Barbara D'Urso, l'ospite pronuncia una frase choc sulle donne sposate a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé: «Non lo posso permettere...»

Barbara D'Urso, l'ospite pronuncia una frase choc sulle mogli a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé: «Non lo posso permettere...». Oggi, nel salotto di Canale 5 si è tornati a parlare del caso del prete di Macerata che avrebbe paragonato l'aborto alla pedofilia, dicendo che le donne si dovrebbero sottomettere ai mariti. L'inviata del programma è in collegamento davanti alla chiesa marchigiana con un gruppo di giovani che protestano contro le parole del sacerdote.

All'improvviso, irrompe una parrocchiana in difesa del prete. La donna si rifiuta di parlare al microfono, ma la giornalista riporta le sue parole. «Ha detto che è felice di essere sottomessa a suo marito, perché le donne devono essere dolci».

A questo punto, Barbara D'Urso va su tutte le furie: «Non posso permettere che passi questo messaggio nelle mie trasmissioni. Da 13 anni mi batto per le donne, che non devono assolutamente sottomettersi a nessuno. Soprattutto a uomini violenti. Scusate la mia foga, ma su questo non transigo».

Ultimo aggiornamento: 19:57

