Barbara d’Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio, battuta Lilli Gruber: «Siamo molto diverse»

Barbara d’Urso è il personaggio televisivo più significativo del decennio «È assurdo, incredibile». A incoronare la conduttrice, con il 47,8% dei voti, è stato un sondaggio del Corriere della Sera, in gara, si fa per dire, venticinque volti noti della tv italiana.

Con il 47,8% Barbara D'Urso ha sbaragliato la concorrenza e vinto il sondaggio del Corriere della Sera, che chiedeva ai lettori di dare una preferenza tra venticinque volti tv dal titolo "Il volto 2009 - 2019". In una settimana, hanno votato quasi 300 mila persone (289.851): la conduttrice ha vinto con il 47,8%. «È assurdo, incredibile», commenta al quotidiano la conduttrice «Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato. Il fatto che siano arrivati tanti voti, poi, è segno che la televisione, in particolare quella generalista, interessa ancora molto. Ne sono felice visto che voglio lavorarci ancora un altro po’».

Al secondo posto si è classificata Lilli Gruber: «La stimo molto. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello», mentre la medaglia di bronzo è andata a Maria de Filippi. Quarto posto per Alberto Angela.

