Barbara D'Urso, le immagini della festa per il successo di Live e i fan riconoscono una voce nelle stories

Sabato 22 Giugno 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara D'Urso, regina di share, festeggia il successo della trasmissione Live - Non è la D'Urso con balli sfrenati fino a notte fonda. Conclusa una stagione televisiva impegnativa, ma ricca di soddisfazioni, la conduttrice di Canale 5 si dedica finalmente ai festeggiamenti. E dopo la festa della scorsa settimana per la fine del Grande Fratello, ora tocca a Live. Ma nelle stories spunta una voce nota...Barbara D'Urso documenta la serata con stories su Instagram. Il volto di Canale 5 si scatena insieme alla sua squadra in canti e balli. Ma in uno dei video i fan riconoscono una voce. Si tratta dello speaker che registra le famose clip introduttive di Live - Non è la D'Urso, la voce inquietante che tanto piace al pubblico. Barbara lo sa e per questo regala ai suoi follower un'interpretazione in esclusiva su Instagram.Ora per la conduttrice iniziano le meritate vacanze. Barbara D'Urso torna in tv a settembre. Nuove sorprese in vista? Staremo a vedere.