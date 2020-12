Barbara D'Urso zia, la bella notizia e la dedica a mamma Eleonora: «Ore 9,21 Sofia»

Bella notizia in casa D'Urso. Barbara D'Urso è diventata zia della piccola Sofia, figlia della sorella Eleonora. È la conduttrice ad annunciare il lieto evento sui suoi canali social. «Ore 9,21....SOFIA❤️ mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita», scrive in un post a corredo di una foto dei due neo genitori e del pancione. Nelle stories su Instagram sceglie di accompagnare l'annuncio con la canzone di Elisa "A modo tuo". Una dedica speciale per la neonata.

Eleonora D'urso è diventata mamma questa mattina all'età di 45 anni. L'attrice aveva condiviso sui social le foto scattate durante la gravidanza e mostrato il pancione. Tenere le parole scritte poco prima della nascita: «Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che... nonostante tutto, non smette di lottare!»

La piccola Sofia, infatti, viene al mondo in un periodo particolare in cui sono vietati gli abbracci e i sorrisi sono ben nascosti. Momento bellissimo anche per Barbara D'Urso, legata alla sorella Eleonora, nata dall'unione tra il padre e Wanda Randi, la donna che le ha fatto da madre. «Chiamatemi zia Carmelita», ha dichiarato in una recente intervista.

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA