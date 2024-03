Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: «Forse te lo meriti»

Il Grande Fratello si sta avvicinando all'epilogo di questa edizione. Durante l'ultima puntata andata in onda nelle scorse ore, Alfonso Signorini ha annunciato che la finale sarà lunedì 25 marzo e che, dopo quasi sette mesi di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, i gieffini saranno liberi.

Nonostante manchino solamente tre serate televisive alla chiusura del reality, i concorrenti in gioco sono ancora 13 e una di questi è Anita Olivieri che, ieri sera, è stata la meno votata dal pubblico (con il 14% dei voti) ed è finita dritta in nomination.

Rischia di uscire a un passo dalla finale.

Al momento delle nomination, Simona Tagli ha espresso il proprio parere contro la 26enne romana che, come al solito, ha risposto a tono. Questo non è bastato a intimorire l'attrice milanese che, poi, è stata supportata anche dall'amica Beatrice Luzzi.

Il momento delle nomination è il più atteso dai fan del Grande Fratello che sono curiosi di vedere se i concorrenti sono sinceri gli uni con gli altri fino in fondo oppure meno. Ormai, arrivati a questo punto del gioco, tutti stanno giocando a carte scoperte ed è chiaro che Simona Tagli e Anita Olivieri non siano migliori amiche... Mentre la 26enne ascoltava il parere dei suoi coinquilini nei suoi confronti, l'attrice milanese è intervenuta dicendo: «Guarda, io ti capisco poco e stasera non ho proprio capito niente di te... », quindi, Anita (abbastanza arrabbiata) ha risposto: «Casualmente, quando si tratta di te e Beatrice, ci vado sempre io in nomination». Beatrice Luzzi, chiamata in causa, ha risposto subito: «Forse perché te lo meriti», zittendo la concorrente che ha continuato ad ascoltare Simona.

Quel ‘forse perché te lo meriti’ di Beatrice una goduria suprema e se alla prossima uscirà godremo il doppio #GrandeFratello pic.twitter.com/vsNXn4zrEu — Auri 🇮🇹♡ waiting for We Are (@aforyou__) March 15, 2024

Inoltre, nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere il fatto che Anita Olivieri avesse lasciato il fidanzato di lunga data per Alessio Falsone. La ragazza si è giustificata dicendo che aveva comportamenti sbagliati nei suoi confronti e per questo ha preso la decisione di interrompere la storia. Tuttavia, né il web né Beatrice Luzzi le credono, dato che Anita, fino a qualche settimana fa, dichiarava che avrebbe voluto costruire una famiglia con il suo ex. Quindi, l'attrice romana è intervenuta e ha detto: «Una ragazza di Roma che ha 15 anni può lasciarlo un uomo che la tratta così, non è costretta a starci 10 anni... Per poi parlarne 5 mesi qui, dicendo che sarà il padre dei suoi figli».