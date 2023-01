Beatrice Valli a Verissimo: «La nostra bimba concepita a Ibiza, ecco come lo abbiamo scoperto». E sul nome...

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin. La coppia a Verissimo ha raccontato come sta procedendo la quarta gravidanza dell'influencer che è in attesa della sua terza bambina. Beatrice e Marco hanno rivelato che non hanno ancora deciso il nome della nascitura ma che lo sceglieranno al momento del parto.

Per Beatrice Valli e Marco Fantini l'isola di Ibiza è un luogo magico perché proprio lì la coppia ha concepito le sue bambine Bianca e Azzurra. Infatti, durante l'intervista di Silvia Toffanin, l'influencer ha detto: «Forse è meglio se la prossima estate cambiamo isola». I due hanno poi parlato dei valori che vogliono trasmettere ai propri figli e secondo loro l'amore è alla base di tutto.

Beatrice Valli e Marco Fantini condividono molti momenti sui propri profili social anche se ci tengono a precisare che per loro la vita reale è molto più importante di quella da condividere con i follower.