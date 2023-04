Beautiful, è amore tra Brooke Logan e Taylor Hayes? Il colpo di scena in un post ​Instagram

Sono stati tanti i colpi di scena a cui gli spettatori di Beautiful hanno assistito. La storica soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 1987, è tutt'ora un continuo susseguirsi di amori perduti e ritrovati, passioni che vanno e vangono, intrighi di potere e familiari. Ma ecco che una nuova indiscrezione potrebbe segnare una svolta clamorosa nella trama della fiction. Si stanno infatti susseguendo i rumors su una storia d’amore fra la storica protagonista Brooke Logan e la sua acerrima rivale Taylor Hayes.

Le voci sono cominciate dopo un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram della soap per celebrare San Valentino: «Entra nello spirito di San Valentino con il romanticismo audace e il bellissimo amore». E nel video sono state messe in scena molti momenti di amicizia e di amore fra le coppie della serie tv. Tra queste, mentre gli altri baciano i rispettivi partner, c’è anche un affettuoso abbraccio fra Brooke e Taylor. Nell'episodio successivo, andato effettivamente in onda, le due donne si sono avvicinate.

Brooke, dopo essere uscita con un uomo molto più giovane di lei, sarebbe andata da Taylor confidandole di non essere ancora pronta a frequentare qualcuno. A quel punto anche Taylor si confida con la storica rivale, dichiarando di provare il suo stesso sentimento. «Questo vuol dire che resteremo sole e non vivremo mai più quel tipo di amore?», chiede Brooke.

Taylor allora si commuove, abbraccia la donna e le promette che per lei ci sarà sempre. «Mia cara amica Taylor», sussurra Brook, «Mia cara amica Brooke», le risponde Taylor. Nelle loro vite tornerà Ridge, ma la situazione sarà profondamente cambiata. L'uomo verrà respinto dalle due e rimarrà senza parole: «In questa fase della nostra vita abbiamo scelto la nostra amicizia anziché i sentimenti che proviamo per te».