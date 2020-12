Daniel Mc Vicar, il Clarke di Beautiful, assolto a Torino. «Non ha maltrattato la moglie»

«Possiamo parlare di conclusione assolutamente positiva. La violazione degli obblighi di assistenza si riferisce a certi mesi in cui c'erano state difficoltà a versare le somme. Valuteremo il ricorso in appello». Soddisfatto l'avvocato Elisa Civallero, legale di Daniel Mc Vicar , assolto dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie. Daniel Mc Vicar, 64 anni, conosciuto per il ruolo di Clarke Garrison interpretato nella serie tv Beautifu.

Il processo, terminato oggi, è stato celebrato dal tribunale di Torino, dove l'attore si era stabilito con la famiglia. A dare origine al procedimento era stata nel settembre del 2014 una denuncia - ritirata nel corso della causa - della seconda moglie dell'attore, una torinese, ex insegnante di pattinaggio. Dall'imputazione di maltrattamenti Mc Vicar è stato assolto perché il fatto non sussiste. È stata pronunciata una condanna a un mese di reclusione solo per brevissimi periodi di mancato versamento degli alimenti. La stessa procura aveva chiesto l'assoluzione da tutti i capi d'accusa.

