Belen ci ricasca, ancora un orgasmo in diretta a Le Iene. Teo Mammucari: «Sembri una mucca»

Belen Rodriguez ci ricasca, dopo l'esilarante siparietto hot a Tu si Que Vales con Gerry Scotti, la showgirl argentina ha simulato ancora una volta un orgasmo in diretta tv, durante la puntata de Le Iene andata in onda martedì 23 novembre. Tutto è cominciato dopo che la regia ha mandato in onda un servizio particolarmente piccante sul piacere femminile...

Il servizio era incentrato su un nuovo sex toy, che promette alle donne di raggiungere il massimo del piacere nel giro di pochi secondi. Le Iene ha voluto testare il prodotto con alcune influencer, ma non tutte sono rimaste piacevolmente sorprese. Alcune si sono pure rifiutate di testare il giochino, come Soleil Sorge...

Tornati in studio, Belen e Teo Mammucari non hanno potuto fare a meno di commentare il servizio appena mandato in onda. Tra sguardi appassionati e risate, la showgirl argentina ha emesso dei gemiti in diretta, simulando un orgasmo.

Teo Mammucari non ci sta e la placa subito: «Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la ca**a su un sasso. Una cosa brutta, una capretta».

Belen, divertita, ha replicato: «Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?».