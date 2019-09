Belen Rodriguez

è una che sa come far impazzire i follower, regalando sui social scatti ad altissimo tasso di sensualità. Tra foto in intimo o in costume, abbinate a pose mozzafiato, la showgirl argentina ma ormai italiana d'adozione ha sempre abituato molto bene i fan.Belen è solita pubblicare foto in cui appare poco vestita, ma questa volta ha destato un certo stupore per il motivo opposto. Su Instagram Stories,ha pubblicato uno scatto in bianco e nero, in cui indossa e mostra in anteprima un costume della nuova collezione di Me Fui, il marchio creato insieme alla sorella Cecilia. I fan hanno subito notato un dettaglio neanche troppo nascosto: per indossare il costume,aveva deciso di non togliere prima gli slip. «Non avrà dimenticato qualcosa?», si chiedono alcuni follower. Mentre c'è chi sostiene che il doppio slip stringa così tanto da far intravedere le forme più intime di una delle showgirl più amate dagli italiani.