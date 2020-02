Belen Rodriguez ritorna alle origini: di nuovo al timone di “Colorado” con Paolo Ruffini

Continua la carriera televisiva di Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti dopo le prove estive de “Il ballo della taranta” e il Festival di Castocaro assieme al ritrovato marito Stefano De Martino, tornerà sul piccolo schermo con la conduzione di Colorado.

Leggi anche > Lady Diana, crudele commento di Carlo a poche ore dalle nozze

Un ritorno al passato per la bella Belen, che ha dato un’ottima prova anche a “Tu si que vales”, che sarà appunto di nuovo al timone del programma comico “Colorado” al fianco di Paolo Ruffini, reduce dalle fatiche del reality “La pupa e il secchione”.



A dare la notizia il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, secondo cui il contratto è stato depositato in questi giorni: “Ritorna in televisione e in conduzione Belen Rodriguez – fa sapere la rivista - La showgirl argentina riprenderà le redini del programma tv comico Colorado.



In questi giorni è stato depositato il contratto. Un ritorno alle origini per la Rodriguez, che aveva già condotto il programma in coppia con Paolo Ruffin prima di passare a Tu si que vales”.

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA