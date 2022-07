Belen è una furia, Antonino Spinalbese la ignora: sarà un nuovo concorrente del Gf Vip

Antonino Spinalbese ha fatto la sua scelta. L'hair-stylist prenderà parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante Belen lo abbia messo in guardia. La showgirl argentina, da quando è trapelata la notizia di una sua possibile partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, ha allertato i suoi legali. Ma il suo ex sembra aver ignorato tutti gli avvertimenti degli avvocati di Belen ed è pronto a una nuova avventura televisiva.

IL CAST PRENDE FORMA

Dopo il primo annuncio ufficiale, Alfonso Signorini ha svelato anche il secondo volto noto che prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Con un altro indovinello su Instagram, il conduttore ha svelato che anche Pamela Prati farà ritorno nella casa più spiata d'Italia. Dopo aver partecipato, tra le polemiche, alla prima edizione del Gf Vip, ecco che Pamela Prati è pronta a varcare la soglia dell'iconica porta rossa insieme alla presentatrice e rapper di origine spagnole e marocchine, Chadia Rodriguez. Ma dopo l'annuncio di due donne, l'attesa sale nel pubblico femminile per scoprire chi sarà il primo concorrente uomo della prossima edizione. E diverse indiscrezioni confermano che potrebbe essere proprio Antonino Spinalbese.

GUAI LEGALI IN VISTA?

Antonino Spinalbese ha confermato, finalmente, di essere stato contatto dalla produzione del Grande Fratello Vip ma di essere ancora molto dubbioso, si mormora anche a causa dei provvedimenti legali che Belen Rodriguez intende prendere. La showgirl argentina, infatti, sembra non sia particolarmente contenta di sapere il padre di sua figlia recluso nel loft di Cinecittà e vuole assicurarsi che non si parli mai pubblicamente né di Luna Marì né tantomeno del loro rapporto conclusosi poco dopo la nascita della piccola. Secondo le indiscrezioni di DipiùTv, tuttavia, Antonino sarebbe ormai quasi certo di non voler perdere l’occasione offerta da Alfonso Signorini, volendo tentare una nuova strada ed essendo consapevole delle porte che la partecipazione al reality show possano spalancare nel suo futuro, lanciando, quindi, una sfida definitiva alla ex Belen Rodriguez.

LA SFIDA È LANCIATA

Antonino Spinalbese non vuole lasciarsi scappare l'occasione. E secondo molti rumors, la sua firma con il Grande Fratello Vip sarebbe veramente a un passo. Una sfida a Belen che preannuncia già molte ripercussioni durante il programma che Alfonso Signorini non vede l'ora di raccontare. La settima edizione del Gf Vip non è ancora iniziata, ma le polemiche potrebbero già essere dietro l'angolo.