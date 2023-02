Belen Rodriguez e la gaffe con Mediaset, ascolti a picco ma in tv guarda la concorrenza: «La bellezza della musica»

Epic Fail di Belen Rodriguez. Dopo la sconfitta clamorosa di audience del Le Iene nella prima serata di Sanremo, la showgirl ha mostrato un frame del Festival nelle sue storie, dimostrando di guardare la concorrenza, proprio nel corso di una settimana molto delicata per l'azienda in cui lavora. Belen ha condiviso il momento in cui hanno cantato i due ospiti, Renga e Nek, parlando di bellezza della bella musica.

Belen non ha mai nascosto la sua grande passione per la musica, passione condivisa con il papà. In occasione del Festival non ha potuto resistere e nelle sue Instagram story ha condiviso il duetto tra Francesco Renga e Nek sul palco dell'Ariston. Un'esibizione che ha coinvolto ed emozionato tutti, compreso la Rodriguez che fa i complimenti ai due cantanti parlando di una musica bella e potente.

Se apparentemente non ci sarebbe nulla di male, non si è potuto non notare come la sua selta di condividere il Festival non sia stata proprio strategica per l'azienda in cui lavora, Mediaset, proprio in questo anno in cui il presidente ha deciso di voler attuare una strategia di contrattacco. Pier Silvio Berlusconi, infatti, per la prima volta ha scelto di sfidare apertamente la kermesse musicale, mandando in onda il normale palinsesto settimanale. Per ora non sembra essere una scelta premiante, si vedrà nelle possime serate...