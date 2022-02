Belen Rodriguez condurrà Le Iene con Teo Mammuccari al posto di Alessia Marcuzzi

A diversi mesi di distanza dalla partecipazione a Tu Sì Que Vales, Belen Rodruguez torna negli studi Mediaset per condurre insieme a Teo Mammuccari Le Iene. La vera novità dell'edizione di quest'anno, in onda da mercoledì 9 febbraio, sarà proprio l'ingresso dell'argentina, che sostituirà Alessia Marcuzzi, storico volto del programma.

APPROFONDIMENTI IL RITORNO DI FIAMMA Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la cena a lume... GOSSIP Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è ritorno di fiamma: lei...

Leggi anche > Madame e l'ansia: «Prendevo ansiolitici come acqua. Anche a Sanremo stavo malissimo»

Della fine del suo amore con Antonino Spinalbese e del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino Belen preferisce non parlare troppo in questo periodo, forse perché molto concentrata sui suoi progetti lavorativi: dal lancio della nuova collezione del suo brand all'impegno televisivo con ItaliaUno.

Il ritorno al lavoro di Belen Rodriguez dopo la maternità

Tra le tante candidature prese in considerazione per la conduzione de Le Iene, la scelta è caduta proprio sulla modella proprio per il particolare feeling tra la showgirl e Teo Mammuccari, storici amici. I due, infatti, hanno già lavorato insieme con successo a “Scherzi a Parte” e “Sarabanda”. La argentina, inoltre, non aveva nascosto che, una volta nata la secondogenita Luna Marì, sarebbe volentieri tornata in tv quanto prima. Un desiderio immediatamente realizzato, che consetirà alla Rodriguez di mostrare al pubblico anche il suo lato più ironico e scanzonato. Alle apprezzate inchieste la nuova edizione del programma affiancherà infatti momenti di comicità e spettacolo, affidandosi a un cast che, secondo i rumors, dovrebbe essere giovanissimo.

La decisione di Alessia Marcuzzi di lasciare Le Iene

Nessuna novità invece per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, da molti mesi lontano dal piccolo schermo dopo la deisione di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia. Si è parlato del suo nome per la conduzione di Temptation Island e Battiti Live, ma per il momento nessuna voce è confermata. Per saperne di più, bisognerà attendere ancora.