Belen Rodriguez hot in lingerie tra le statue. Ma i fan notano un particolare strano

Belen Rodriguez

. La showgirl argentina è stata protagonista di un servizio fotografico per una azienda di abbigliamento intimo e ha scattato alcune foto hot. Lei in reggiseno e mutandine sexy tra una serie di statue finite a terra, quasi svenire davanti alla sua bellezza. Lo scatto postato su Instagram danon è ovviamente passato inosservato.In poche ore ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti. Tantissimi quelli di apprezzamento per la bellezza di Belen ma anche qualche frecciatina velenosa. Un fan ha chiesto: "Cos'è, Stefano ti ha fatto arrabbiare e hai distrutto tutto?". Lei non ha risposto, ma a quanto pare l'amore con De Martino va a gonfie vele visto che nelle storie Belen ha raccontato di una cena divertente tutti assieme. Insomma, una live story che procede alla grandissima.