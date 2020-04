Belen e Stefano De Martino: il figlio Santiago compie gli anni, festa in quarantena e torta in videoconferenza con gli amici

In tempo di emergenza coronavirus l’isolamento rende i rapporti sociali molti difficili e le feste impossibili. Per il compleanno del figlio Santiago, che ha festeggiato le sette primavere, la mamma Belen Rodriguez e il papà Stefano De Martino gli hanno comunque organizzato un party… a distanza con gli amichetti.



Santiago infatti, con regolare torta, ha spento le candeline in video conferenza con gli amichetti davanti alle webcam che gli hanno anche cantato "tanti auguri". Non mancano naturalmente le dediche social. Belen ha postato una foto del figlio accomagnato dalla didascalia: “Che la tua vita sia sempre una festa! Te amo cuore mio! Feliz cumoleaños!”.



Stessa idea di Stefano che ha aggiunto nella didascalia: “Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : “Tutta la Jungla!”….”. Tutte e due i post hanno fatto il boom di like e il pieno di auguri, anche da parte dei numerosi amici vip.



