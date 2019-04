Belen Rodriguez, salta tutto: non condurrà Temptation Island Vip. Sfida fra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi

Lunedì 22 Aprile 2019, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 12:08

Sembra chenon ce la farà neanche questa volta. Dopo tanta attesa infatti voci di corridoio sempre più insistenti volevano la showgirl argentina, come riportato da Leggo.it da poco tornata a fianco del suo ex marito Stefano De Martino, alla guida del reality di casa Mediaset, ma pare che l’occasione sia sfumata.Dietro al mancato grande debutto da solista della Rodriguez però non ci sarebbe nessun colpo basso o simili, ma soltanto pregressi impegni televisivi.infatti, come riporta Spy, sarebbe stata riconfermata a “Tu si que vales”, talent show che ogni anno registra ottimi risultati di ascolto come accaduto nell’ultima edizione con la conduzione Rodriguez - Castrogiovanni – Sakara, e i tempi di lavorazione non sarebbero compatibili con gli impegni davanti alla telecamera per le schermaglie amorose dei vip di “Temptation”.A prendere il suo posto, secondo le indiscrezioni della rivista, Alessia Marcuzzi orfana dell’Isola dei Famosi (che dovrebbe andare a riposo per un po’) o la collega Ilary Blasi, che potrebbe lasciare la conduzione del Grande Fratello Vip.