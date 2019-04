Belen Rodriguez conduce Temptation Island Vip, Simona Ventura reagisce così

Martedì 16 Aprile 2019, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 14:31

Per Belen Rodriguez è un periodo davvero fortunato: il lavoro va a gonfie vele e l'amore con Stefano De Martino sembra sbocciato di nuovo. Ora, per la showgirl e conduttrice argentina si sta per aprire una nuova esperienza: come rivelato qualche tempo fa da Oggi, Belen sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip.Forte anche del successo di Sanremo Young e di Colorado, in cui conduce accanto a Paolo Ruffini, Belen Rodriguez si trova sempre più a suo agio nel ruolo di presentatrice e sembra che Maria De Filippi abbia scelto lei per prendere il posto lasciato da Simona Ventura. Le parole di SuperSimo, attualmente alla guida di The Voice, suonano come una conferma delle indiscrezioni e anche come una sorta di benedizione nei confronti di Belen Rodriguez.«Sarei molto felice se Belen fosse la nuova conduttrice di Temptation Island Vip» - ha spiegato Simona Ventura a Tv Sorrisi e Canzoni, riportata anche da Gossipetv.com - «Non so se è vero, perché manca l'ufficialità, ma sarei davvero orgogliosa: considero Belen una delle mie creature televisive».