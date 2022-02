Belen, a Verissimo rivelazione sulla sua vita da mamma single: «Ecco con chi sono fidanzata...»

Belen Rodriguez a Verissimo parla della sua situazione sentimentale: «Sono felice con me stessa. Sono fidanzata con... i miei gatti» dice ridendo. «E come ti gestisci con i bambini?» domanda la Toffanin. «Ho chiesto a Stefano e Antonino di prenderli nello stesso weekend, altrimenti rischio di portare Luna a Stefano e Santiago ad Antonino» risponde la nuova conduttrice de le Iene.

«Pensavo di aver trovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata. Ma va bene così, si vive meglio da sola» afferma la showgirl che è tornata single a pochissimi mesi dalla nascita della sua secondogenita. «Antonino è un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell'idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa» ribadisce.