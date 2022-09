“Bella ma”, Carmen Russo e Pierluigi Diaco cadono in diretta durante il Tuca Tuca

Tutti giù per terra a Bella ma, la trasmissione di Rai2 condotta da Pierluigi Diaco: simpatico imprevisto oggi in diretta durante il programma che va in onda da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17 sul secondo canale Rai. Ospite di oggi Carmen Russo, che, dopo essere stata intervistata da una platea di 50 persone, formata da boomer e ragazzi della Generazione Z, ha insegnato il “Tuca Tuca” ai più giovani.

Il brano è passato alla storia per la maliziosa coreografia che vedeva Raffaella Carrà ballare con l'allora giovanissimo Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen. La Russo ha cercato di coinvolgere Diaco nel ballo e tutto stava filando liscio fino a quando un casqué improvviso ha fatto cadere a terra il conduttore e la showgirl. Fortunatamente senza conseguenze, scatenando l’ilarità dello studio.