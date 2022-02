Belve, l'intervista a Elettra Lamborghini non andrà in onda. Fagnani: «Ecco il motivo»

Scoppia la polemica intorno alla prima puntata della seconda edizione di Belve, il venerdì in seconda serata su Rai2, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Il programma parte con "stop and go" per la polemica con Elettra Lamborghini, che doveva essere ospite del primo appuntamento ma la cui intervista non andrà invece in onda: al suo posto, ci sarà invece un'intervista a Paola Ferrari. Belve è un programma ideato e scritto da Francesca Fagnani con Graziamaria Dragani, Pietro Galeotti e Antonio Pascale. La regia è di Flavia Unfer.

A spiegare le ragioni di quanto accaduto è la stessa Fagnani, che racconta all'ANSA lo scontro che ha portato a questo cambio in corsa. «È successo che per l'intervista - spiega Fagnani - l'agente di Elettra Lambroghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata. Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica. Poi ci mancherebbe che il girato Rai si possa mandare in giro per il mondo. Io stessa quando sono io intervistata, le domande non chiedo mai di rileggere se accetto mi fido, se non mi piace la mia performance imparerò. Quindi io ho detto di no alla richiesta. Ma l'avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata. Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla».

Pensa di aver sbagliato qualcosa? «Noi non abbiamo sbagliato nulla, nessun passaggio». Perchè allora questa decisione da parte della Lamborghini, che cosa diceva? «Non c'erano dati sensibili, ed era un'intervista fresca e simpatica. Mi dispiace per lei e per la Rai perchè era molto giovane e divertente. Sinceramente spero che ci ripensi. Ma lei ha chiesto di sistemare due-tre domande che non le erano piaciute. Secondo me, ripeto, ha sbagliato perchè faceva una bella figura di persona divertente e spontanea. Devo dire che è proprio mal consigliata. Io l'avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente». Il tema delle domande, scrive l'ANSA, pare fosse quello della sessualità della cantante.

Stasera ospiti Pamela Prati e Paola Ferrari

Ora quindi stasera nella prima puntata sarà Pamela Prati a parlare intervistata senza filtri e svelerà a Francesca Fagnani alcuni clamorosi e inediti particolari sulla sua vicenda pubblica e privata. Gli inizi «sexy», i film erotici, gli anni gloriosi del Bagaglino e poi quelli neri dell'isolamento dopo la vicenda di Mark Caltagirone. Arriva poi Paola Ferrari che parla del suo matrimonio con Marco De Benedetti, dei rapporti con Carlo De benedetti, delle sue amicizie pericolose negli ambienti dell'estrema destra milanese durante gli anni di piombo. E alla richiesta di raccontare le cause della rottura della lunghissima amicizia con Daniela Santanchè, la Ferrari afferma: «Era un'amica mi chiese un aiuto e io glielo diedi. Lei si sentiva perseguitata politicamente dal capo del suo partito Fini, cose molto pesanti. Poi ho capito che le cose non erano proprio così, ma non le posso dire altro perché coinvolgono persone troppo importanti». La Fagnani incalza: «Troppo importanti…potenti?«. »Si, anche in questo momento…».