Benji e Fede a raccontano la nascita del gruppo, poi Fede confessa: «Sono molto geloso di Paola»

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ospiti araccontano la loro amicizia e la loro unione lavorativa. «L'ho strappato 9 anni fa a un'altra band chiedendogli se voleva creare una band con me», confessa Fede ache gli chiede come si siano conosciuti.I due ragazzi, amatissimi dalle ragazze e dai bambini, ripercorrono i successi della loro breve ma già brillante carriera. Hanno iniziato a fare musica 5 anni fa e quest'anno con, diventata un vero tormentone, hanno vinto tre dischi di platino. Ammettono di non aver mai immaginato che potessero avere tanto successo, ma confessano di esserne molto felici e soddisfatti e che alla base del rapporto lavorativo c'è una bella e forte amicizia.Mara poi chiede a Fede della sua storia con, ora concorrente del Grande Fratello Vip: «Mi manca è vero, ma io posso vederla, lei no, mi rendo conto che per lei è più difficile», poi Mara ricorda del suo post su Instagram dedicato proprio a Paola: «Si l'ho fatto per farle sentire la mia vicinanza». La Venier chiede poi de er mutanda, ovvero Zequila, e Fede ammette di essere geloso ma di fidarsi della sua compagna.